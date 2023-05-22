Samsung улучшит камеру Galaxy S23 Ultra

Согласно информации от информатора Ice Universe, флагманский Samsung Galaxy S23 Ultra получит обновление, которое значительно улучшит работу его камеры.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Предстоящее обновление, которое, как ожидается, будет выпущено в июне, оптимизирует работу камеры в сторонних приложениях для видеозвонков. Помимо этого, качество изображений, сделанных на смартфон, станет более чётким.

Ice Universe также сообщил, что Samsung тестирует новую функцию для Galaxy S23 Ultra, которая обеспечит более качественное двукратное приближение. Однако стоит уточнить, что речь идет исключительно о портретном режиме съемки.

После установки обновления Galaxy S23 Ultra также сможет использовать основной датчик изображения разрешением 200 Мп для 2-кратного зума без потери качества при съёмке видеороликов.