Раскрыта причина позднеордовикского массового вымирания

Ученые университетов Копенгагена, Гента и Калифорнии-Беркли раскрыли, что позднеордовикское массовое вымирание (LOME) имеет причины, характерные для других массовых вымираний. Ранее считалось, что отличительной особенностью LOME является то, что оно было спровоцировано ледниковым периодом, а не потеплением. Результаты исследования опубликованы в журнале Trends in Ecology and Evolution.

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Позднеордовикское массовое вымирание произошло 443 миллиона лет назад и затронуло более 85 процентов всех видов. Предполагалось, что к концу ордовикского периода случилось кратковременное глобальное похолодание, которое и стало причиной биосферной катастрофы. Однако в новой работе ученые показали, что вымирание началось за несколько миллионов лет до ледникового периода, во время фазы потепления.

Анализ ископаемого биоразнообразия показал, что было три пика вымирания в течение интервала времени продолжительностью до девяти миллионов лет. Согласно одному из предложенных сценариев, триггером LOME стало крупнейшее извержение вулканов, когда-либо зарегистрированных в истории Земли. Вулканическая дегазация привела к резкому увеличению концентрации парниковых газов в атмосфере и снижению концентрации кислорода в океанах.