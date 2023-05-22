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Xiaomi представила среднебюджетник Civi 3 с дизайном в лучших традициях первых Google Pixel

Компания Xiaomi показала свой новый смартфон — Xiaomi Civi 3. Официальный релиз новинки запланирован на 25 мая.

Xiaomi показала среднебюджетный смартфон Civi 3
© ITHome

Сообщается, что устройство будет оснащено процессором Dimensity 8200 Ultra от MediaTek и получит новый дизайн, который компания называет «двойной жизнью, двойным цветом».

На деле же внешне смартфон напоминает первые девайсы линейки Google Pixel — там тоже телефон был разделён пополам и имел два различных цвета или оттенка корпуса.

ITHome

В свою очередь Xiaomi сообщила, что её «двойная жизнь, двойной цвет» был разработан совместно с агентством WGSN. Xiaomi Civi 3 будет доступен в четырёх цветовых вариантах: розовом, мятном, золотом и сером.

По данным инсайдеров, Civi 3 получит тройную основную камеру, селфи-модуль Samsung S5KGD2 на 32 Мп и приятный дисплей с поддержкой 120 Гц. Встроенный аккумулятор сможет похвастаться ёмкостью в 4500 мАч и поддержкой быстрой зарядки на 67 Вт.

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