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Google Pixel 7a впечатлил своей прочностью

Google представила Pixel 7a всего пару недель назад. Но недорогой телефон компании уже успел побывать в руках у блогеров и тестировщиков.

Блогер протестировал Google Pixel 7a на прочность
© YouTube/JerryRigEverything

При этом цена новинки сбивает с толку: она дороже своего предшественника, но дешевле Pixel 7. В то же время для достижения такой цены пришлось пожертвовать рядом функций.

Учитывая, что Google обычно предпочитает использовать полностью пластиковый корпус для моделей серии «а», можно было предположить, что Pixel 7a не может быть более прочным, чем флагманский Pixel 7 Pro.

Однако в ходе теста на прочность, проведённого автором YouTube-канала JerryRigEverything, был сделан удивительный вывод. Оказалось, что новенький Pixel 7a стоимостью $500, несмотря на широкое использование пластика, обладает довольно высокой прочностью.

Телефон оснащён металлическими боковыми рейками, отдельными металлическими кнопками и металлическим лотком для SIM-карты — всё это обеспечивает устройству степень защиты от воды по стандарту IP67. Тест на изгиб при этом показал, что новый Pixel не так слаб, как 7 Pro.

Также Pixel 7a успешно справился с воздействием огня от зажигалки в течение 25 секунд. Защитное стекло Gorilla Glass позволило не бояться появления царапин при совместном хранении телефона с ключами и монетами в кармане.

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