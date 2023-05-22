Представлен смартфон OPPO A1 Vitality Edition

OPPO пополнила свой каталог смартфонов новой моделью OPPO A1 Vitality Edition. Главными особенностями этого устройства стали привлекательный внешний вид, значительный объём памяти и ёмкая батарея с быстрой зарядкой.

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Дисплей

OPPO A1 Vitality Edition оснащен 6,56-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ (1612×720 пикселей), частотой обновления 90 Гц и 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3. Компания также отмечает плавную регулировку яркости подсветки смартфона с помощью 4096 уровней яркости, достигающей пикового значения в 480 нит.

Производительность

За производительность OPPO A1 Vitality Edition отвечает мобильный процессор MediaTek Dimensity 6020 с интегрированной графикой Mali-G57. Он работает вместе с 12 ГБ оперативной памяти. Дополнительно к 256 ГБ встроенной памяти можно использовать карту памяти microSD.

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Камеры

Модуль камеры OPPO A1 Vitality Edition включает главный сенсор на 50 Мп и 2-мегапиксельный датчик глубины резкости. Встроенная фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп. Среди других особенностей устройства компания отмечает наличие стереодинамиков и аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой 33-ваттной технологии быстрой зарядки SUPERVOOC.

Прочее

Толщина корпуса смартфона составляет 7,99 мм, и он имеет защиту от пыли и влаги по стандарту IP54. Вес гаджета составляет 188 грамм.

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