Индия и США решили наладить совместное производство реактивных двигателей

Индия и США решили договориться о совместном производстве реактивных двигателей, дальнобойной артиллерии и машин пехоты в рамках Инициативы по критическим и новым технологиям (iCET). Об этом пишет The Hindu.

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Нью-Дели и Вашингтон уже обсудили на уровне министерств обороны введение в действие крупного оборонного партнерства между странами. Значительное внимание было уделено путям и средствам расширения оборонно-промышленного сотрудничества, включая технологическое партнерство, долгосрочные исследования и разработки, а также повышение безопасности цепочки поставок.

В рамках сделки индийская компания General Electric (GE) намерена подать заявку на получение лицензии на производство двигателя GE-414 в Индии, который уже был выбран для установки в индийский легкий боевой самолет (LCA)-MK2. По словам президента и главного исполнительного директора Форума стратегического партнерства США и Индии (USISPF) Мукеша Аги, в случае одобрения заявки Индия станет пятой страной в мире, где производят реактивные двигатели для самолетов.

Ожидается, что о некоторых высокотехнологичных инициативах будет объявлено во время предстоящего визита премьер-министра страны Нарендры Моди в США в июне.