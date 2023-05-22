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Новый вид клещей обнаружили в России

Российские ученые описали ранее неизвестный вид клещей, найденный в Западной Сибири. Ему присвоили название Linotetranus sibiriensis (линотетранус сибирский).

В России обнаружили новый вид клещей
© Мир 24

Клещи относятся к семейству Linotetranidae и являются ближайшими родственниками паутинных клещей. Семейство включает четыре рода и 19 видов. Его представители обитают на всех континентах, кроме Антарктиды, однако в России ранее не встречались.

Ученые из Тюменского государственного университета (ТюмГУ) пояснили, что Линотетраниды предпочитают теплый климат и встречаются в Италии, Турции, Иране. Новый вид оказался самым северным в Евразии.

В отличие от паутинных клещей, Линотетраниды не причиняют существенного вреда растениям. Они селятся в припочвенном слое, на травянистых растениях в засушливых регионах. Представители вида Linotetranus sibiriensis, скорее всего, питаются корнями растений. Длина их тела составляет менее полумиллиметра (300 мкм), сообщает Acarologia.

Ранее сообщалось, что в России открыли три вида чумных клещей. Они широко распространены в Сибири и Монголии.

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