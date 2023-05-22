Браузер Opera интегрируется с блокчейном MultiversX

Браузер Opera внедрит инструмент MultiversX блокчейна уровня 1
Браузер Opera решил интегрировать в свою оболочку блокчейн, ориентированный на метавселенную, MultiversX, ранее именуемый Elrond, пишет издание Block-Chain24.
Такая связь позволит пользователи Opera опробовать децентрализованный Интернет через сеть MultiversX, а также совершать транзакции через свои же токены EGLD или ESDT и подключаться к незаменяемым токенам на базе MultiversX (NFT).
Сообщается, что MultiversX будет работать как на настольных версиях Opera, так и в интерфейсе ОС Android.