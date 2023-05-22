Сотни российских разработчиков электроники перенесли производство за границу

За последний год около 10 процентов российских разработчиков, производивших телеком-оборудование и электронику внутри страны, перенесли сборку за границу, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Ивана Покровского.

До этого на территории России оборудование выпускали три тысячи фирм. Теперь сотни из них предпочитают налаживать производство в Китае, Вьетнаме, Индии и Турции. Главные причины переноса сборки — загруженность российских фабрик и санкционные ограничения по поставкам иностранных комплектующих в Россию, объяснил президент одного из отечественных производителей Zelax Сергей Сухман.

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Покровский из АРПЭ добавил, что сложностей добавляют длительные проверки импортируемых деталей — например, в центре по лицензированию ФСБ при ввозе микросхем, содержащих криптографию. Разрешение на импорт готового оборудования получить гораздо легче, даже с иностранного юрлица, резюмирует директор «Норси-Транса» Сергей Овчинников.

Развитию производства электроники в России мешает и рост его себестоимости. В частности, ранее «Ъ» писал, что с момента введения западных санкций иностранное оборудование для производства печатных плат в России подорожало на 40 процентов.

Так как производственные расходы растут, а доступность капитала снижается, многие производители выбирают присоединение к более крупным игрокам, рассказал замруководителя Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи Александр Сиволобов.

«В России сейчас основной целью отрасли является выживание, и консолидация становится оптимальной стратегией», — заключил он.