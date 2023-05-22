Создающая эротические снимки нейросеть Unstable Diffusion стала доступна всем

Нейросеть Unstable Diffusion стала доступна всем пользователям. В ней можно создавать эротические изображения по текстовому описанию. Сейчас нейросеть проходит бета-тестирование. Об этом написал ресурс Rozetked.

© Unsplash

Для авторизации в Unstable Diffusion можно использовать Discord или Google.

Нейросеть поддерживает запросы на русском языке. Пользователям доступны различные запросы.

Пользователь получает картинку после того, как вводит запрос в поле «Prompt».