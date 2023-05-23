Представлен Huawei Nova Y91 с аккумулятором на 7000 мАч

Huawei анонсировала свой новый смартфон под названием Huawei Nova Y91. Этот аппарат большой во всех аспектах, включая аккумулятор, дисплей, память и программное обеспечение. Кроме того, Huawei Nova Y91 отличается удобным дизайном и ультратонкими рамками со всех сторон.

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Характеристики

Huawei Nova Y91 получил 6,95-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2376×1080 пикселей, частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации 270 Гц. Производительность устройства обеспечивает 6-нм 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 680 с GPU Adreno 610. Для глобальных потребителей указаны два варианта памяти – 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ ПЗУ и 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ ПЗУ.

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Аккумулятор

В смартфоне установлена батарея ёмкостью 7000 мАч, которая обеспечит до 29 часов локального воспроизведения видео. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 22,5 Вт.

Камера

главный модель на 50 Мп (f/1,9);

датчик глубины на 2 Мп с LED-вспышкой. На задней панели установлена двойная основная камера:

Разрешение селфи-камеры составляет 8 Мп (f/2.0).

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Прочее

Huawei Nova Y91 оснащён стереосистемой с двумя динамиками, имеется поддержка 4G VoLTE, Wi-Fi 801.ac, Bluetooth 5.0 BLE, GPS, порт USB Type-C и дактилоскопический сканер в кнопке питания. Работает смартфон под управлением EMUI 13. Габариты девайса составляют 171,6×79,9×8,9 мм при весе 214 грамм. Водозащита отсутствует.

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