$79.94+0.0386.50+0.22

Представлен Huawei Nova Y91 с аккумулятором на 7000 мАч

Huawei анонсировала свой новый смартфон под названием Huawei Nova Y91. Этот аппарат большой во всех аспектах, включая аккумулятор, дисплей, память и программное обеспечение. Кроме того, Huawei Nova Y91 отличается удобным дизайном и ультратонкими рамками со всех сторон.

Представлен Huawei Nova Y91 с аккумулятором на 7000 мАч
© Mobidevices

Характеристики

Huawei Nova Y91 получил 6,95-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2376×1080 пикселей, частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации 270 Гц. Производительность устройства обеспечивает 6-нм 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 680 с GPU Adreno 610. Для глобальных потребителей указаны два варианта памяти – 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ ПЗУ и 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ ПЗУ.

Mobidevices

Аккумулятор

В смартфоне установлена батарея ёмкостью 7000 мАч, которая обеспечит до 29 часов локального воспроизведения видео. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 22,5 Вт.

Камера

На задней панели установлена двойная основная камера:
  • главный модель на 50 Мп (f/1,9);
  • датчик глубины на 2 Мп с LED-вспышкой.

Разрешение селфи-камеры составляет 8 Мп (f/2.0).

Mobidevices

Прочее

Huawei Nova Y91 оснащён стереосистемой с двумя динамиками, имеется поддержка 4G VoLTE, Wi-Fi 801.ac, Bluetooth 5.0 BLE, GPS, порт USB Type-C и дактилоскопический сканер в кнопке питания. Работает смартфон под управлением EMUI 13. Габариты девайса составляют 171,6×79,9×8,9 мм при весе 214 грамм. Водозащита отсутствует.

Доступность, цвета, цена

Huawei Nova Y91 доступен уже в Китае в белом и чёрном цвете. Цена:
  • 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ – 799 юаней (238 евро);
  • 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – 1999 юаней (264 евро).
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий