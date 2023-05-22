Microsoft за четыре месяца не смогла исправить ошибку в Windows 11

Инженеры корпорации Microsoft не смогли за четыре месяца исправить серьезную поломку в Windows. Об этом сообщает издание TechRadar.

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Журналисты IT-портала обратили внимание на сообщение Microsoft, которое представители компании опубликовали на посвященном Windows 11 сайте. В материале говорилось, что программисты обратили внимание на проблему с меню «Пуск» — в некоторых случаях оно могло быть неактивным. В качестве временного решения проблемы компания предложила удалить сторонние приложения, которые используют API-интерфейсы Microsoft.

По мнению авторов TechRadar, Microsoft фактически заявила, что «Windows 11 поломана настолько, что ее невозможно починить». Журналисты медиа отметили, что пользователи обратили внимание на проблему еще в январе, но специалисты фирмы не смогли устранить неполадку.

«Это довольно плохо, тем более что Microsoft не перечисляет приложения, вызывающие проблему, а только говорит, что они интегрируются с фирменными приложениями. И это совсем не сужает круг поисков», — подчеркнули авторы.

В заключение специалисты выразили пожелание, что программисты IT-гиганта все же исправят неполадку.