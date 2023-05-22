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Ученые назвали новую движущую силу эволюции на Земле

Ученые из Университета Торонто выяснили, что урбанизация в настоящее время становится основной движущей силой эволюции на Земле. Исследование опубликовано в журнале Science.

Ученые назвали новую движущую силу эволюции на Земле
© Газета.ru

В масштабном проекте с участием 287 ученых из 160 городов 26 стран исследователи изучили, как урбанизация (рост городов) повлияла на эволюцию в глобальном масштабе. В их исследовании в качестве модели использовался белый клевер (Trifolium repens) — растение, произрастающее в Европе и Западной Азии, но встречающееся в городах по всему миру.

Собрав более 110 тысяч образцов, они обнаружили, что клевер в одном городе теперь больше похож на клевер в городе на другом конце света, чем на клевер, найденный на близлежащих сельскохозяйственных угодьях или в лесах, вне зависимости от климата. Хотя было очевидно, что урбанизация во всем мире имеет много общих черт, ранее не было известно, что она подталкивает эволюцию в одном и том же направлении.

Ожидается, что к 2030 году количество урбанизированных земель утроится по сравнению с 2000 годом. Исследование может помочь сохранить некоторые из наиболее уязвимых видов на Земле, смягчить воздействие вредителей и улучшить благосостояние людей.

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