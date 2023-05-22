Биологи выяснили, что испанские косатки учат сородичей топить корабли

Ученые из Университета Авейру в Португалии выяснили, что сообщения о встречах с агрессивными косатками у побережья Пиренейского моря становятся все более частыми. Исследование опубликовано в журнале Marine Mammal Science. Три косатки в ночь на 4 мая 2023 года напали на яхту в Гибралтарском проливе у берегов Испании и повредили судовой руль.

Фото: NOAA Photo Library NOAA Photo Library

"Было две косатки поменьше и одна покрупнее. Маленькие трясли судовой руль сзади, в то время как большая несколько раз отступала назад и со всей силы таранила корабль сбоку. Две маленькие косатки наблюдали за техникой более крупной и, немного "разбежавашись", тоже врезались в лодку", — рассказал шкипер Вернер Шауфельбергер немецкому изданию Yacht.

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По данным исследователей, сообщения о встречах с агрессивными косатками (Orcinus orca) у побережья Пиренейского моря появились в мае 2020 года и становятся все более частыми. Нападения, по-видимому, в основном направлены на парусные лодки и следуют четкой схеме: косатки приближаются с кормы (задней части яхты), чтобы ударить по рулю, а затем теряют интерес, как только успешно останавливают лодку.

По словам ученых, всплеск агрессии по отношению к лодкам — недавнее явление. Исследователи считают, что травматическое событие могло вызвать изменение в поведении одной косатки, которому научилась подражать остальная популяция.

"Косатки делают это намеренно, конечно, мы не знаем ни происхождения, ни мотивации, но защитное поведение, основанное на травме, как источнике всего этого, с каждым днем становится для нас все очеивднее", — объяснили ученые.

Авторы работы подозревают, что самка косатки, которую они называют Белой Глэдис, пережила столкновение с лодкой или попадание в ловушку во время незаконной рыбалки. Это событие затем могло заставить ее воспринимать корабли как угрозы. Другие косатки, подражая ей, могли способствовать распространению такого поведения. С тех пор как в 2020 году начались аномальные взаимодействия, четыре косатки, принадлежащие к субпопуляции нападающих, обитающей в иберийских водах, погибли, хотя их смерть нельзя напрямую связать со встречами с лодками.