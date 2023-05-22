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По слухам, Sony работает над необычным компактным смартфоном

Компания Sony, возможно, работает над смартфоном со складным экраном, который может возродить серию Compact. Сообщается, что устройство будет похоже на Galaxy Z Flip4, но без внешнего экрана.

В Sony разрабатывают компактный смартфон со складным экраном
© Ferra.ru

Sony стремится догнать основные бренды, такие как Google и Samsung, которые уже вышли на рынок складных телефонов. Инсайдеры предполагают, что устройство может получить название Xperia Fold. Они также сообщили, что устройство будет опираться на игровой рынок.

Хотя подробности о дате выхода ограничены, движение Sony в сторону рынка складных смартфонов не оставит никого равнодушным.

Кстати говоря, совсем недавно два известных в геймерском сообществе инсайдера Том Хендерсон и Джефф Грабб сообщили о работе Sony над новой портативной консолью.

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