Google Chrome будет исправлять опечатки в URL-адресах

Google обновила специальные возможности браузера Chrome в рамках расширения функций для людей с ограниченными возможностями. Так, например, Google Chrome научился проверять URL-адреса на ошибки.

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Теперь браузер в случае обнаружения опечатки будет предлагать пользователю перейти на нужный веб-сайт. Эта функция позволит избежать перехода на сомнительные сайты, которые могут маскироваться под известные путем замены одной-двух букв. Нововведение сначала появится на настольных компьютерах, а позже на мобильных устройствах.