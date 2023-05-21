Google Chrome будет исправлять опечатки в URL-адресах
Google обновила специальные возможности браузера Chrome в рамках расширения функций для людей с ограниченными возможностями. Так, например, Google Chrome научился проверять URL-адреса на ошибки.
Теперь браузер в случае обнаружения опечатки будет предлагать пользователю перейти на нужный веб-сайт. Эта функция позволит избежать перехода на сомнительные сайты, которые могут маскироваться под известные путем замены одной-двух букв. Нововведение сначала появится на настольных компьютерах, а позже на мобильных устройствах.
Google также представила обновление функции Live Caption, преобразующей голосовое сообщение в текст. Теперь пользователь сможет набирать ответ во время телефонного звонка и воспроизводить его вслух собеседнику. А в «Google Картах» появился отдельный пункт, сообщающий о возможности попасть в заведение на инвалидной коляске.