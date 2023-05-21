$79.91-0.1386.28-0.22

Google Chrome будет исправлять опечатки в URL-адресах

Google обновила специальные возможности браузера Chrome в рамках расширения функций для людей с ограниченными возможностями. Так, например, Google Chrome научился проверять URL-адреса на ошибки.

Google Chrome будет исправлять опечатки в URL-адресах
© Sostav.ru

Теперь браузер в случае обнаружения опечатки будет предлагать пользователю перейти на нужный веб-сайт. Эта функция позволит избежать перехода на сомнительные сайты, которые могут маскироваться под известные путем замены одной-двух букв. Нововведение сначала появится на настольных компьютерах, а позже на мобильных устройствах.

Google также представила обновление функции Live Caption, преобразующей голосовое сообщение в текст. Теперь пользователь сможет набирать ответ во время телефонного звонка и воспроизводить его вслух собеседнику. А в &laquo;Google Картах&raquo; появился отдельный пункт, сообщающий о возможности попасть в заведение на инвалидной коляске.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий