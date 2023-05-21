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Археологи обнаружили в Испании лицо и фаллос, высеченные в скале древними римлянами

Археологи из Университета Аликанте обнаружили древнее высеченное в скале лицо с тремя художественными изображениями человеческого лица, рогом изобилия и фаллосом. Об этом сообщается на сайте университета.

Археологи обнаружили в Испании лицо и фаллос, высеченные в скале древними римлянами
© Газета.Ru

Возраст высеченного лица, обнаруженного в испанском замке Тоссаль-де-ла-Кала, оценивается в две тысячи лет. Это место на восточном побережье Испании служило римским фортом во время Серторианских войн между 80–72 г. до н.э. В те времена шла гражданская война между группой римских повстанцев (серторианцев) и римским правительством.

На камне изображено лицо, а рядом с ним — фаллос и рог изобилия. Резьба имеет размеры 57 на 42 сантиметра, однако ученые считают, что работа, возможно, неполная, поскольку отсутствует верхняя часть. Цели ее создания неизвестны. Резьба могла быть граффити или выполнять ритуальную функцию. Учитывая, что римляне считали фаллос воплощением мужской воспроизводящей силы и одним из символов безопасности государства (sacra Romana), включение фаллоса повышает вероятность того, что он служил для защиты.

Учитывая, что многие римские божества, связанные с урожаем, процветанием или духовным изобилием, часто изображаются с рогом изобилия на римских рельефах и монетах, изображение рога изобилия повышает вероятность того, что лицо могло быть лицом бога или богини.

В мифе рог изобилия был создан, когда Геракл боролся с речным богом Ахелоем и оторвал один из его рогов (речных богов иногда изображали рогатыми).

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