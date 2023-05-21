IPhone 13 mini назвали лучшим смартфоном для замены устаревшего гаджета
IPhone 13 mini назвали лучшим смартфоном для замены устаревшего гаджета. Многие россияне задаются вопросом, какой мобильник купить, если нынешний давно устарел, а тратить очень много денег на новый не хочется. Журналистка The Verge Эллисон Джонсон заявила, что смартфон прошлого поколения, компактный iPhone 13 mini, — отличный вариант. По её словам, мини-версия айфона 13 не сильно отстаёт от iPhone 14, а стоит заметно дешевле.
Один из важных плюсов iPhone 13 mini — возможно, он станет последним компактным телефоном от Apple. А ведь многим удобнее пользоваться как раз небольшим гаджетом, который хорошо помещается в руке. Ещё у этой модели хорошая камера и процессор A15 Bionic.
Джонсон рассказала, что она продала свой iPhone 11 и по трейд-ин приобрела iPhone 13 mini, цена на который упала до $600 (около 50 000 рублей по текущему курсу). Но в России трейд-ин не особо распространён — выложить за смартфон придётся порядка 70 000 рублей.