IPhone 13 mini назвали лучшим смартфоном для замены устаревшего гаджета. Многие россияне задаются вопросом, какой мобильник купить, если нынешний давно устарел, а тратить очень много денег на новый не хочется. Журналистка The Verge Эллисон Джонсон заявила, что смартфон прошлого поколения, компактный iPhone 13 mini, — отличный вариант. По её словам, мини-версия айфона 13 не сильно отстаёт от iPhone 14, а стоит заметно дешевле.

© Unsplash

Один из важных плюсов iPhone 13 mini — возможно, он станет последним компактным телефоном от Apple. А ведь многим удобнее пользоваться как раз небольшим гаджетом, который хорошо помещается в руке. Ещё у этой модели хорошая камера и процессор A15 Bionic.