$79.91-0.1386.28-0.22

Древнейшую надпись на кириллице нашли в руинах болгарской крепости

Археологи из Национального музея Болгарии, проводя раскопки в древней крепости на границе между Болгарией и Грецией, обнаружили нагрудный знак возрастом 1100 лет. На нем была выцарапана надпись на кириллице. Ученые заявили, что это один из старейших известных образцов кириллического письма.

В Болгарии нашли древнейшую надпись на кириллице
© Courtesy Ivailo Kanev

Знак в виде свинцовой пластины служил своему владельцу оберегом. Считалось, что подобные изделия защищают от злых сил.

Археологи расшифровали два имени на пластине: Павел и Димитр. Установить, кем были эти люди, не представляется возможным. По предположениям ученых, Димитр мог служить в гарнизоне и жить в крепости, а Павел являлся его родственником.

Надпись датируется временем царя Симеона I, также известного как Симеон Великий. Он правил Болгарской империей в 893-927 годах. Царь провел несколько военных кампаний, в частности, против Византии.

Исследование показало, что пластина с текстом попала в крепость между 916 и 927 годами. До этого открытия самые ранние сохранившиеся тексты на кириллице датировались 921 годом.

«Таким образом, надпись является одним из древнейших кириллических текстов, когда-либо найденных», – отметили авторы научной работы.

Ученые намерены подготовить подробное описание надписи. Они подчеркнули, что следует тщательно проанализировать полное содержание, а также контекст, в котором она была найдена, чтобы быть уверенными в дате создания артефакта, сообщает Live Science.

Ранее сообщалось, что археологи нашли древнейшее упоминание о боге Одине. Оно датируется V веком нашей эры.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий