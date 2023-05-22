В Болгарии нашли древнейшую надпись на кириллице

Археологи из Национального музея Болгарии, проводя раскопки в древней крепости на границе между Болгарией и Грецией, обнаружили нагрудный знак возрастом 1100 лет. На нем была выцарапана надпись на кириллице. Ученые заявили, что это один из старейших известных образцов кириллического письма.

© Courtesy Ivailo Kanev

Знак в виде свинцовой пластины служил своему владельцу оберегом. Считалось, что подобные изделия защищают от злых сил.

Археологи расшифровали два имени на пластине: Павел и Димитр. Установить, кем были эти люди, не представляется возможным. По предположениям ученых, Димитр мог служить в гарнизоне и жить в крепости, а Павел являлся его родственником.

Надпись датируется временем царя Симеона I, также известного как Симеон Великий. Он правил Болгарской империей в 893-927 годах. Царь провел несколько военных кампаний, в частности, против Византии.

Исследование показало, что пластина с текстом попала в крепость между 916 и 927 годами. До этого открытия самые ранние сохранившиеся тексты на кириллице датировались 921 годом.

«Таким образом, надпись является одним из древнейших кириллических текстов, когда-либо найденных», – отметили авторы научной работы.

Ученые намерены подготовить подробное описание надписи. Они подчеркнули, что следует тщательно проанализировать полное содержание, а также контекст, в котором она была найдена, чтобы быть уверенными в дате создания артефакта, сообщает Live Science.