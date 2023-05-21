Ученые нашли нагрудник с древнейшей надписью-оберегом на кириллице

Надпись возрастом 1100 лет, найденная на нагруднике, найденном в руинах болгарской крепости, может быть одним из древнейших когда-либо найденных кириллических текстов. Об этом ученые из Национального музея Болгарии рассказали Live Science.

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«Текст был написан на свинцовой пластине, которую носили на груди, чтобы защитить владельца от неприятностей и зла», — рассказали ученые.

Судя по способу написания букв и местонахождению надписи в крепости, этот текст, вероятно, попал в крепость в период между 916 и 927 годами и был привезен болгарским военным гарнизоном. Надпись содержит и имена двух просителей: Павла и Димитара. Неизвестно, кем они были, но скорее всего, Димитар был военным гарнизона, поселился в крепости и был родственником Павла.

Надпись датируется временем царя Симеона I (также известного как Симеон Великий), который правил Болгарской империей между 893 и 927 годами. За это время царь расширил империю, предприняв военные походы на Византию.