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1 час назад

Ученый назвал общую черту у человека и искусственного интеллекта

Илья Родин

Искусственный интеллект на современном этапе развития можно сравнить со стажером, способным на незначительную ложь, чтобы порадовать работодателя, рассказал в интервью CBS News профессор Пенсильванского университета Итан Моллик.

Ученый назвал общую черту у человека и искусственного интеллекта
Фото: UnsplashUnsplash

Ученый отметил, что инструменты с ИИ нередко совершают фактические ошибки. Вместе с тем, по его мнению, они могут полезны.

Моллик пояснил, что к ИИ следует относиться как к прикомандированному к тому или иному отделу фирмы стажеру, который иногда немного привирает с тем, чтобы «сделать свое начальство более счастливым».

Профессор полагает, что ИИ может быть задействован в ряде сфер для того, чтобы помогать людям преодолевать препятствия в повседневной жизни. В частности, он может применяться для написания и отправки электронных писем.

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