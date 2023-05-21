Ученый назвал общую черту у человека и искусственного интеллекта

Искусственный интеллект на современном этапе развития можно сравнить со стажером, способным на незначительную ложь, чтобы порадовать работодателя, рассказал в интервью CBS News профессор Пенсильванского университета Итан Моллик.

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Ученый отметил, что инструменты с ИИ нередко совершают фактические ошибки. Вместе с тем, по его мнению, они могут полезны.

Моллик пояснил, что к ИИ следует относиться как к прикомандированному к тому или иному отделу фирмы стажеру, который иногда немного привирает с тем, чтобы «сделать свое начальство более счастливым».