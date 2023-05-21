Samsung Galaxy A14 4G может стать самым дешевым в линейке

В этом году Samsung расширила линейку смартфонов серии A. Последним пополнением серии стал Galaxy A14 4G, бюджетный смартфон, который пока что официально в Индию не приезжал, однако недавняя утечка раскрыла предполагаемую цену устройства.

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По данным SamInsider, Galaxy A14 4G будет поставляться в Индии в двух вариантах. Базовая модель будет предлагать 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, а ее предполагаемая начальная цена составит 13 999 рупий (13 508 рублей, примерно). Более дорогой вариант будет оснащен 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, возможно, по цене 14 999 рупий (14 473 рублей).