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11 202 МТ/с: новый мировой рекорд разгона памяти DDR5

Энтузиасты-оверклокеры в очередной раз расширили границы памяти DDR5. Пользователь под ником SEBY9123 использовал Trident Z5 RGB DIMM от G.Skill, чтобы побить предыдущий рекорд, разогнав ее до частоты 5607 МГц (11 202 МТ/с).

Установлен новый мировой рекорд разгона памяти DDR5
© Ferra.ru

С помощью материнской платы Asus ROG Maximus Z790 APEX, процессора Intel Core i9-13900K и охлаждения жидким азотом, SEBY9123 достиг тактовой частоты памяти 11 202 МТ/с. Результат был достигнут с помощью одноканальной конфигурации, поскольку использовалась только одна планка памяти.

Прошлый рекорд принадлежал Чи Хуа Ке, более известному под ником HiCookie, который смог разогнать своб ОЗУ до частоты 5567,5 МГц (11 135 МТ/с).

Судя по всему, оверклокеры не остановятся, так что ждем новые «свершения».

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