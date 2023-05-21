Создана «на ходу» меняющая расу персонажей фильмов нейросеть
Studio Paranormal утверждает, что разработала процесс, способный «на ходу» менять расу человека с помощью искусственного интеллекта. Будь то видео из компьютерной игры или фильма.
Хотя точная технология, лежащая в основе этой инновации, остается загадкой, эксперты предполагают, что в дело вступает комбинация различного рода нейросетей.
Интересно, что в Сети уже возникают вопросы о последствиях изменения расовой принадлежности человека в фильмах, телепередачах и даже в социальных сетях, особенно в свете резкого отношения современного общества к расизму.
Стоит также отметить цифровизацию медицины, которая идет полным ходом. Так, московские клиники используют искусственный интеллект еще с 2020 года, а сейчас нейросети и вовсе ставят диагнозы на ранних стадиях.