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Создана «на ходу» меняющая расу персонажей фильмов нейросеть

Studio Paranormal утверждает, что разработала процесс, способный «на ходу» менять расу человека с помощью искусственного интеллекта. Будь то видео из компьютерной игры или фильма.

Создана «на ходу» меняющая расу персонажей фильмов нейросеть
© Ferra.ru

Хотя точная технология, лежащая в основе этой инновации, остается загадкой, эксперты предполагают, что в дело вступает комбинация различного рода нейросетей.

Интересно, что в Сети уже возникают вопросы о последствиях изменения расовой принадлежности человека в фильмах, телепередачах и даже в социальных сетях, особенно в свете резкого отношения современного общества к расизму.

Стоит также отметить цифровизацию медицины, которая идет полным ходом. Так, московские клиники используют искусственный интеллект еще с 2020 года, а сейчас нейросети и вовсе ставят диагнозы на ранних стадиях.

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