Создан рекордно чёткий micro-LED дисплей с плотностью 5000 пикселей на дюйм

Стартап Q-Pixel Inc. только что объявил о «революционном» достижении в индустрии дисплеев, представив первый в мире полноцветный дисплей micro-LED со сверхвысоким разрешением.

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Запатентованная Q-Pixel технология Polychromatic micro-LED позволила создать полноцветный светодиодный дисплей с поразительной плотностью пикселей 5000 пикселей на дюйм (PPI). Это превосходит предыдущий мировой рекорд в 2000 PPI, принадлежащий тайваньскому институту ITRI.