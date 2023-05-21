Астрономы нашли следы погибших после рождения Вселенной огромных звезд

Астрономы нашли следы погибших после рождения Вселенной невероятно огромных звезд
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» сделал невероятное открытие, обнаружив химические признаки сверхмассивных звезд всего через 440 миллионов лет после Большого взрыва. Эти гигантские звезды, масса которых в 10 000 раз превышает массу Солнца, дают представление о ранних этапах эволюции Вселенной.
Они проливают свет на то, как тяжелые элементы изначально распределялись по космосу. Исследователи под руководством Коринны Шарбоннель из Женевского университета обнаружили свидетельства существования этих массивных звезд в шаровых скоплениях - плотных скоплениях древних звезд, которые служат окном в раннюю Вселенную.
Исследователи наблюдали изменения в пропорциях элементов среди звезд, образовавшихся в одно и то же время и из одних и тех же материалов, что указывает на влияние сверхмассивных звезд, которые производили более тяжелые элементы.
Хотя эти звезды уже давно погибли, были обнаружены косвенные следы их существования.