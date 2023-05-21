$79.91-0.1386.28-0.22

Астрономы нашли следы погибших после рождения Вселенной невероятно огромных звезд

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» сделал невероятное открытие, обнаружив химические признаки сверхмассивных звезд всего через 440 миллионов лет после Большого взрыва. Эти гигантские звезды, масса которых в 10 000 раз превышает массу Солнца, дают представление о ранних этапах эволюции Вселенной.

Астрономы нашли следы погибших после рождения Вселенной огромных звезд
© Ferra.ru

Они проливают свет на то, как тяжелые элементы изначально распределялись по космосу. Исследователи под руководством Коринны Шарбоннель из Женевского университета обнаружили свидетельства существования этих массивных звезд в шаровых скоплениях - плотных скоплениях древних звезд, которые служат окном в раннюю Вселенную.

Исследователи наблюдали изменения в пропорциях элементов среди звезд, образовавшихся в одно и то же время и из одних и тех же материалов, что указывает на влияние сверхмассивных звезд, которые производили более тяжелые элементы.

Хотя эти звезды уже давно погибли, были обнаружены косвенные следы их существования.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий