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Исследование CIRP показало максимальный за пять лет переход владельцев Android на iPhone

Смартфоны iPhone от Apple стали еще привлекательнее для пользователей Android, в США они массово переходят на iOS. Об этом говорится в исследовании аналитиков компании Consumer Intelligence Research Partners (CIRP).

Пользователи Android начали массово переходить на iPhone
© minhhieuunguyen23/behance.net

"15% новых владельцев iPhone сообщают, что последним смартфоном у них было мобильное устройство на Android. Это на 4% больше, чем в прошлом году, и на 5% больше, чем в 2020 и 2021 годах", - говорится в исследовании.

Новый опрос также показал, что Apple привлекает больше всего покупателей с гаджетами на Android за последние пять лет. По данным CIRP, смартфон от Apple также достиг новой рекордной средней цены продажи - чуть меньше $1 тыс. В последний раз бывшие пользователи Android составляли 15% новых покупателей iPhone в 2018 году. Самая высокая доля фиксировалась в 2016 году - 21%. Согласно исследованию, лишь 2% новых покупателей iPhone заявили, что купили обычный телефон или впервые приобрели iPhone. 83% заявили, что раньше у них был iPhone. В начале мая CIRP опубликовала исследование, показывающее, как часто владельцы iPhone сменяют свои смартфоны.

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