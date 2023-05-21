Ночная работа оказалась более опасна для здоровья мужчин, а не женщин

Ученые из Пенсильванского университета в Филадельфии выяснили, что мужчины могут быть более уязвимы к нарушениям биологических ритмов, которые возникают при ночной работе. Исследование опубликовано в журнале Science Translational Medicine.

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Используя данные о более чем 90 тысячах посменных рабочих в Великобритании, исследователи обнаружили, что мужчины были более уязвимы к нарушениям биологических часов. Мужчины, которые работали по ночам, на 10% чаще, чем мужчины, работающие по стандартному графику, имели метаболический синдром — набор факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, который включает повышенное кровяное давление, высокий уровень холестерина и сахара в крови, а также избыток висцерального жира, откладывающегося вокруг внутренних органов. Сменные работницы также подвергались большему риску метаболического синдрома, чем женщины, которые работали только в стандартные часы.