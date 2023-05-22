Спутники для создания 3D-модели Земли «Аист-2Т» запустят на «Союзе»

Космические аппараты "Аист-2Т", которые предназначены для стереоскопической съемки Земли, будут выведены на ракете-носителе "Союз-2", а не на "Ангаре". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" (входит в Роскосмос).

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"Космические аппараты "Аист-2Т" в настоящее время находятся на стадии изготовления и ожидают поступления части бортовой аппаратуры. Космические аппараты будут выведены на орбиту ракетой-носителем "Союз-2", - отметили в пресс-службе.

В марте представитель Роскосмоса Виталий Мироничев сообщил на совещании с представителями органов исполнительной власти, что запуск спутников "Аист-2Т", который был запланирован на 2023 год, состоится в 2024 году.

В июне 2022 года Дмитрий Рогозин, который на тот момент занимал пост гендиректора Роскосмоса, сообщил, что спутник "Аист-2Т" станет нагрузкой ракеты-носителя "Ангара-1.2" во время первого пуска с космодрома Восточный в декабре 2023 года.