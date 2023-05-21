Для iPhone нашли десятки опасных уязвимостей

Американская компания Apple выпустила обновление iOS, в котором исправила десятки опасных уязвимостей. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Фото: Andrew Kelly / Reuters Andrew Kelly / Reuters

Обновление iOS 16.5, которое оказалось доступным для владельцев iPhone, включает в себя исправление для почти 40 уязвимостей и системных брешей, которые нашли специалисты Apple. По оценкам программистов корпорации, три из 40 уязвимостей активно эксплуатируются хакерами.

Так, в апдейте исправили проблемы, связанные с ядром системы, системными настройками, работой Wi-Fi, WebKit, ярлыками, функцией хранения фотографий. Также Apple представила обновления для iPadOS.

По словам представителей Apple, обновление строго рекомендуется для установки. Запросить апдейт можно в настройках смартфонов и планшетов. Обновление iOS и iPadOS доступны для iPhone 8 и более новых смартфонов, iPad 5-го поколения, iPad mini 5-го поколения iPad Air 3-го поколения и более новых планшетов, всех версий iPad Pro.