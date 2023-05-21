Врач назвал допустимое количество чашек чая в день

Чай будет приносить организму пользу, если выпивать не более четырех чашек в день. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в интервью РИА Новости напомнил, что этот напиток содержит в себе много различных микроэлементов.

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«В умеренных дозах чай очень полезен, потому как содержит в себе танины, которые являются мощными антиоксидантами», — отметил врач.

Однако, если пить слишком много чая, то танин мешает усваиваться железу, объяснил Тяжельников. Чтобы напиток приносил пользу, нужно соблюдать несколько правил. В частности, не заменять им воду.

Медик предупредил, что чрезмерное употребления чая может привести к бессоннице и повышению возбудимости. Также чай обладает мочегонным эффектом и выводит воду из организма.

Кроме того, Тяжельников отметил, что одно лишь употребление данного напитка не является профилактикой заболеваний. Для того чтобы чай передал напитку свои полезные свойства, его нужно правильно заваривать, объяснил медик.

К примеру, для черного чая необходима вода с температурой практически 100 градусов. Зеленый чай заваривается при 60-80. При этом, напиток нужно употреблять сразу же после того, как он заварился.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что черный и зеленый чай не только тонизирует и помогает взбодриться, но и обладает мощными терапевтическими свойствами. Этот напиток помогает поддерживать артериальное давление в норме.