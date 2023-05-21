У жителей практически всех регионов России есть риск йододефицита

Она подчеркнула, что практически нет регионов в стране, где население потребляло бы достаточное количество йода с питанием. Мокрышева отметила, что НМИЦ эндокринологии на протяжении многих лет занимается проблемой дефицита йода жителей России и располагает соответствующими исследованиями. Накопленная база знаний позволяет компетентно констатировать, что почти вся территория России является йододефицитной, добавила эксперт.