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Эксперт Мокрышева: у жителей практически всех регионов России есть риск йододефицита

Жители почти всех регионов России подвергаются риску развития у них йододефицитных заболеваний, заявила ТАСС директор ГНЦ РФ ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Минздрава России, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.

У жителей практически всех регионов России есть риск йододефицита
© Depositphotos

Она подчеркнула, что практически нет регионов в стране, где население потребляло бы достаточное количество йода с питанием. Мокрышева отметила, что НМИЦ эндокринологии на протяжении многих лет занимается проблемой дефицита йода жителей России и располагает соответствующими исследованиями. Накопленная база знаний позволяет компетентно констатировать, что почти вся территория России является йододефицитной, добавила эксперт.

Ранее эндокринолог Камиля Табеева заявила, что йододефицит может привести к выпадению волос, ломкости ногтей и шелушению кожи.

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