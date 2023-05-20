Нейросеть нарисовала работающих на заводе блогеров

«Сделали вместе с Константином из «Нейросетевых мемов» уникальную подборку, объединив Миджорни и Стейбл Диффужн. Миджорни не знает русских знаменитостей, но делает очень красивые картинки. Поэтому я изготовил в ней работяг, а Константин с помощью Стейбл Диффужн заменил им лица», — говорится в публикации.