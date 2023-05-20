Нейросеть нарисовала работающих на заводе блогеров

Нейросеть нарисовала работающих на заводе Хованского, Мэддисона и других блогеров
Автор Telegram-канала «Данайские нейросети» с помощью Midjourney и Stable Diffusion показал популярных российских блогеров в образе рабочих на заводе.
«Сделали вместе с Константином из «Нейросетевых мемов» уникальную подборку, объединив Миджорни и Стейбл Диффужн. Миджорни не знает русских знаменитостей, но делает очень красивые картинки. Поэтому я изготовил в ней работяг, а Константин с помощью Стейбл Диффужн заменил им лица», — говорится в публикации.
Среди блогеров и стримеров, которые «пошли на завод» показаны Мэддисон, Хованский, Куплинов и другие.
Midjourney и Stable Diffusion — это две разные нейросети для генерации изображений. В отличие от Midjourney, Stable Diffusion предоставляет библиотеку для создания большего количества изображений, которую можно использовать бесплатно и владеть правами на созданные снимки.