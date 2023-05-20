Компания Canon планирует делать камеры для телефонов

Инсайдер: Canon намерена сотрудничать с производителями смартфонов
Canon ищет среди производителей смартфонов компанию, с которой намерена сотрудничать в проецировании мобильных камер. Об этом сообщает портал Gizchina со ссылкой на инсайдера Digital Chat Station.
Отмечается, что компании Hasselblad, Zeiss и Leica на протяжении последних нескольких лет успешно сотрудничают с китайскими производителями смартфонов. По данным источника, теперь Canon также находится в поисках партнера.
С каким производителем может быть заключено сотрудничество, не сообщается. Из списка возможных претендентов были исключены Vivo, Oppo, OnePlus и Xiaomi, которые уже работают с другими брендами. Среди незадействованных в коллаборации именитых производителей значатся Samsung, Apple, Asus, Google, Huawei, Honor, Nothing, Motorola и Realme. Причем, как считают эксперты, Apple, Samsung и Sony не станут сотрудничать с Canon.
Также неизвестно, на чем будет основано сотрудничество производителей. Станет ли Canon заниматься их полноценной разработкой или предложит незначительные настройки цветовых фильтров и оптимизации, не сообщается.