Компания Canon планирует делать камеры для телефонов

Canon ищет среди производителей смартфонов компанию, с которой намерена сотрудничать в проецировании мобильных камер. Об этом сообщает портал Gizchina со ссылкой на инсайдера Digital Chat Station.

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Отмечается, что компании Hasselblad, Zeiss и Leica на протяжении последних нескольких лет успешно сотрудничают с китайскими производителями смартфонов. По данным источника, теперь Canon также находится в поисках партнера.

С каким производителем может быть заключено сотрудничество, не сообщается. Из списка возможных претендентов были исключены Vivo, Oppo, OnePlus и Xiaomi, которые уже работают с другими брендами. Среди незадействованных в коллаборации именитых производителей значатся Samsung, Apple, Asus, Google, Huawei, Honor, Nothing, Motorola и Realme. Причем, как считают эксперты, Apple, Samsung и Sony не станут сотрудничать с Canon.