Apple сократила зависимость от Samsung, погрузившись в производство дисплеев

Apple расширяет свое участие в производстве микро-светодиодных дисплеев, стремясь уменьшить зависимость от Samsung и получить больший контроль над цепочкой поставок, сообщает Nikkei Asia.

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По словам источников, знакомых с проектом, Apple намерена самостоятельно выполнять критически важный этап производственного процесса, который включает в себя перемещение тысяч микро-светодиодных чипов на подложки. Этот этап будет осуществляться на секретных научно-исследовательских объектах Apple в Тайване.