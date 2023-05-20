$79.91-0.1386.28-0.22
30 минут назад

Российские ученые создали уникальную технологию восстановления нервов

Lenta.ru

В Кубанском государственном медицинском университете (КубГМУ) ученые создали уникальную технологию восстановления нервов. Об этом они рассказали в беседе с «Лентой.ру».

Российские ученые создали уникальную технологию восстановления нервов
Фото: lenta.rulenta.ru

Отмечается, что предлагаемая технология позволит снизить стоимость лечения, а также обеспечит быстрое функциональное восстановление конечностей.

Ученые объяснили, что в настоящее время при компрессиях и травмах нервов конечностей, а также травмах и параличах лицевого нерва применяют здоровые участки собственных нервов — аутографты. При этом при использовании данной технологии появляются патологические нарушения в донорской зоне, а результаты хирургического лечения далеко не всегда удовлетворительны.

Ученые КубГМУ же разработали принципиально новый подход к восстановлению нервов — это использование децеллюляризированного матрикса периферического нерва. После специальной обработки в результате применения метода децеллюляризации в получаемом материале не содержатся клетки и продукты их распада и в значительной степени сохраняется сложная структурная организация ткани и ее молекулярный состав.

«На данный момент проведены пересадки разработанных нами по уникальной технологии биоимплантов для восстановления дефектов седалищных нервов животных», — рассказывала заведующая Центральной научно-исследовательской лабораторией КубГМУ, кандидат медицинских наук Карина Мелконян.

Также ученые поделились, что исследование проводилось в рамках стратегического проекта КубГМУ «Развитие и трансляция инновационных наукоемких технологий здоровьесбережения и регенеративной медицины» программы «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты».

Ранее ученые из Стэнфордского университета разработали дешевый метод очистки воды с помощью порошка и солнечного света.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий