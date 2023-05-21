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Люди целовались еще в 2500 году до нашей эры: найдены месопотамские тексты

Новые исследования показывают, что поцелуи могли возникнуть гораздо раньше, чем считалось ранее. Так, были проанализированы древние клинописные письмена на глиняных табличках из Месопотамии, датируемые 2500 годом до нашей эры.

Люди целовались еще в 2500 году до нашей эры: найдены месопотамские тексты
© Ferra.ru

Эти таблички свидетельствуют о том, что в колыбели цивилизации уже практиковались поцелуи… в основном после половых актов. Основное внимание уделялось контакту губ с губами, а не поцелуям других частей тела. Поцелуями занимались супружеские пары, но даже неженатые люди целовались, когда были влюблены, хотя и реже.

Согласно этому исследованию, возраст самого древнего зафиксированного акта поцелуя составляет 4 500 лет, что опровергает предыдущие данные, согласно которым возраст начала практики поцелуев составляет 3 500 лет, основанные на южноазиатских текстах.

Хотя исследование проливает свет на древнее происхождение поцелуев, оно также поднимает вопрос о том, что эта практика могла непреднамеренно способствовать распространению таких заболеваний, как вирус простого герпеса 1 типа.

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