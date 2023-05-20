В Севастополе нашли театральные маски возрастом более 2 тыс. лет

Археологи обнаружили античные театральные маски во время раскопок Южного пригорода Херсонеса Таврического - древнего города, существовавшего на месте современного Севастополя, сообщил ТАСС старший научный сотрудник центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН Виктор Вахонеев.

© из архива Виктора Вахонеева

"Планомерные систематические исследования на территории Южного пригорода Херсонеса идут уже третий год. Раскопками охвачена площадь более 8 га, насчитывается почти 4 млн находок, из которых 300 тыс. имеют музейное значение. Среди относительно недавних интересных находок - фрагменты как минимум пяти глиняных масок, которые датируются ориентировочно II веком до нашей эры. Вероятно, могут быть еще подобные предметы, так как они не являются большой редкостью, и эта находка важна именно в контексте - ведь до античного театра Херсонеса не более 50 м", - рассказал археолог.

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Он пояснил, что эти маски, вероятнее всего, были реквизитом для актеров, дававших представления в местном театре. Они выполнены из терракоты.

Одна из масок сохранилась более чем на половину.

"Это, по-видимому, трагическая маска. Хорошо прорисованы глазницы, остались небольшие фрагменты краски: черной краски вокруг глаз, светлой на волосах, на бороде. Подобные маски могли использоваться в ритуальных погребальных целях, но они делались как миниатюрные реплики - а конкретно эта полноразмерная, кроме того по краям над ушами есть специальные отверстия, где крепились завязки, чтобы актер мог надеть ее", - уточнил собеседник.

Он добавил, что многие пригородные территории Херсонеса в античное время использовались как некрополь и место свалок: возможно, маски были выброшены как пришедшие в негодность.

Ученый отметил, что фрагменты масок перед передачей в музей пройдут процедуры консервации и реставрации. Помощь в этой работе оказывают специалисты Государственного Эрмитажа. В экспедиции, организованной Институтом истории материальной культуры РАН, также участвуют сотрудники Государственного историко-арехологического музея-заповедника "Херсонес Таврический", Институт археологии Крыма РАН, Севастопольский государственный университет, НАО "Наследие Кубани".

О Херсонесе

Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тыс. лет назад. В 424-421 годах до нашей эры там была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город просуществовал до конца ХIV века нашей эры. Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. В XIX веке на предполагаемом месте его крещения был построен собор Святого равноапостольного великого князя Владимира.