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Маск назвал пропагандистский рупор США

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что издание The Washington Post является рупором пропаганды властей США.

Маск обвинил ведущее американское издание в пропаганде
© ТАСС

«Washington Post превратилась из ставящей под сомнение позицию государства в его пропагандистский рупор», – написал Маск в Twitter в качестве комментария под одним из постов пользователя.

Пользователь комментировал статью The Washington Post о том, что ФБР отозвало допуски к секретной информации у агентов, выступавших перед конгрессом.

Ранее «СП» писала о том, что лидеры стран «Большой семерки» на саммите в японской Хиросиме отклонили любые попытки начать переговорный процесс по ситуации вокруг Украины.

G7 отказалась от мирного урегулирования конфликта на Украине

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