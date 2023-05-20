Маск обвинил ведущее американское издание в пропаганде

Маск назвал пропагандистский рупор США
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что издание The Washington Post является рупором пропаганды властей США.
«Washington Post превратилась из ставящей под сомнение позицию государства в его пропагандистский рупор», – написал Маск в Twitter в качестве комментария под одним из постов пользователя.
Пользователь комментировал статью The Washington Post о том, что ФБР отозвало допуски к секретной информации у агентов, выступавших перед конгрессом.
Ранее «СП» писала о том, что лидеры стран «Большой семерки» на саммите в японской Хиросиме отклонили любые попытки начать переговорный процесс по ситуации вокруг Украины.
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