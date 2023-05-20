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Раненая косатка перевернула три рыбачьи лодки и «призвала» сородичей делать так же

В Гибралтарском проливе у побережья Испании участились случаи столкновения касаток (Orcinus orca) с парусниками. Но это не «аварии», а целенаправленный таран со стороны млекопитающих.

Раненая косатка научила сородичей атаковать рыбачьи лодки
© Ferra.ru

Учёные заметили, что у побережья Испании в течение недели косатки перевернули три парусные лодки, штурмуя руль и врезаясь в судно с боку. Впервые взрослая косатка напала на лодку после ранения и «критического момента агонии». Но млекопитающее делало это не в одиночку, а вместе с молодыми косатками, которые копировали технику главной особи.

Например, шкипер одного из парусников, перевёрнутых стаей касаток, рассказал, что две маленькие косатки «сотрясали руль сзади, а большая несколько раз отходила назад и с полной силой таранила судно сбоку». При этом он отчётливо видел настоящее социальное поведение у этих особей — две маленькие подражали большой.

По словам шкипера, потом маленькие косатки переняли технику большой особи и тоже начали таранить судно. «Две маленькие косатки наблюдали за техникой большой косатки и, слегка разбежавшись, тоже врезались в судно», — добавил шкипер.

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