Через сколько лет по всей Земле станет теплее на 1,5 градуса

Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) Петтери Таалас, выступая на коллегии ведомства, привёл выдержки из отчёта о постепенном повышении температуры на Земле. В течение 5 последующих лет уровень глобального потепления может перешагнуть порог в 1,5 градуса. Это будут «качели» — температура будет снова понижаться. Но происходить это будет всё чаще.

© Wallpaperflare.com

Вероятность того, что уже в 2027 году уровень температуры превысит 1.5 градуса составляет 66%. И если это произойдёт, можно говорить о новой фазе изменения климата.

По данным учёных, такое изменение температуры не сулит ничего хорошего. Эта тенденция может иметь самые серьёзные и негативные последствия как для здоровья человечества, так и продовольственной безопасности населения и управления водными ресурсами. И те изменения климата, которые учёные прогнозируют на основе моделирования, отдалят мир от климата, к которому человек привык.