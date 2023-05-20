$79.91-0.1386.28-0.22

Через сколько лет по всей Земле станет теплее на 1,5 градуса

Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) Петтери Таалас, выступая на коллегии ведомства, привёл выдержки из отчёта о постепенном повышении температуры на Земле. В течение 5 последующих лет уровень глобального потепления может перешагнуть порог в 1,5 градуса. Это будут «качели» — температура будет снова понижаться. Но происходить это будет всё чаще.

Через сколько лет по всей Земле станет теплее на 1,5 градуса
© Wallpaperflare.com

Вероятность того, что уже в 2027 году уровень температуры превысит 1.5 градуса составляет 66%. И если это произойдёт, можно говорить о новой фазе изменения климата.

По данным учёных, такое изменение температуры не сулит ничего хорошего. Эта тенденция может иметь самые серьёзные и негативные последствия как для здоровья человечества, так и продовольственной безопасности населения и управления водными ресурсами. И те изменения климата, которые учёные прогнозируют на основе моделирования, отдалят мир от климата, к которому человек привык.

«Этот отчёт не означает, что температура на планете будет постоянно превышать уровень потепления 1,5 °C, указанный в Парижском соглашении, которое относится к вопросам долгосрочного потепления в течение многих лет. Однако ВМО бьёт тревогу, поскольку мы будем нарушать уровень потепления 1,5°C на временной основе, но с возрастающей частотой», — прокомментировал результаты исследования Петтери Таалас, генеральный секретарь ВМО.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий