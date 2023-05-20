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Обновление iOS 16.5 сломало совместимость iPhone с USB-аксессуаром от Apple

Владельцы смартфонов и планшетов Apple, обновившиеся до iOS и iPadOS 16.5, жалуются на невозможность подключения фирменного переходника Lightning to USB 3 Camera Adapter от Apple. Об этом сообщает портал MacRumors.

Apple выпустила новую iOS и сломала подключение к переходнику на iPhone
© Apple/YouTube

Предполагается, что проблема связана с программным багом, который Apple исправит в следующем обновлении iOS. При этом официальная причина ошибки пока не называется. Apple уже успела выпустить первую бета-версию iOS 16.6 для разработчиков, однако выход стабильной сборки с возможным исправлением может занять достаточно много времени.

Релиз iOS 16.5 состоялся в ночь с 18 на 19 мая. Обновление является незначительным и включает в себя новую вкладку «Спорт» в приложении Apple News, недоступном в России, новый обои, а также исправления ошибок, связанных с CarPlay, Screen Time и Spotlight.

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