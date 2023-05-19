В России получили сверхчистые алмазы

Ученым из НИЯУ МИФИ удалось получить кристаллы сверхчистого алмаза, обогащенного редким изотопом углерода. Проведенные с их использованием исследования могут стать основой для разработки сверхчувствительных сенсоров магнитного поля.

Даже в алмазах могут встречаются точечные дефекты. Иногда в них возникают азотно-вакансионные (NV-) центры: атом углерода замещается атомом азота, а в соседнем узле кристаллической решетки возникает «вакансия». Флюоресценция ТМ-центров меняется в зависимости от малейшего изменения действующих на него физических полей — что позволяет использовать их в алмазах, как чрезвычайно чувствительные сенсоры.