Цукерберг запустит конкурента Twitter

Meta Platforms* планирует уже в июне выпустить текстовое приложение, которое будет конкурировать с Twitter, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Согласно отчету, компания тестирует продукт с инфлюенсерами и некоторыми создателями цифрового контента. Meta связалась с несколькими знаменитостями и агентствами по поиску талантов, чтобы оценить их интерес к ранней версии приложения, которое будет интегрировано с Instagram.

Децентрализованное приложение построено на основе Instagram, но будет совместимо с некоторыми другими приложениями, такими как Mastodon.