В Белгороде нашли погребения второго тысячелетия до нашей эры

Археологи обнаружили порядка 20 погребений с артефактами второго тысячелетия до нашей эры на месте строительства микрорайона «Жемчужина» в Белгороде, сообщает ТАСС.

© Courtesy of Lagash Archaeological Project

«Завершены раскопки выявленного объекта культурного наследия «Белгород-1, грунтовый могильник» в черте города Белгорода», — говорится в сообщении регионального Управления государственной охраны объектов культурного наследия.

Местными археологами изучено в общей сложности 20 захоронений.

Во всех погребениях в качестве погребального инвентаря выявлены глиняные горшки, также в них были медные серьги и проволочные медные браслеты.