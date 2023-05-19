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Археологи нашли в Белгороде около 20 погребений второго тысячелетия до нашей эры

Археологи обнаружили порядка 20 погребений с артефактами второго тысячелетия до нашей эры на месте строительства микрорайона «Жемчужина» в Белгороде, сообщает ТАСС.

В Белгороде нашли погребения второго тысячелетия до нашей эры
© Courtesy of Lagash Archaeological Project

«Завершены раскопки выявленного объекта культурного наследия «Белгород-1, грунтовый могильник» в черте города Белгорода», — говорится в сообщении регионального Управления государственной охраны объектов культурного наследия.

Местными археологами изучено в общей сложности 20 захоронений.

Во всех погребениях в качестве погребального инвентаря выявлены глиняные горшки, также в них были медные серьги и проволочные медные браслеты.

Ранее археологи выяснили, откуда прибыли группы неандертальцев-мигрантов на Северный Кавказ. Ученые пришли к выводу, что кавказская популяция неандертальцев состояла как минимум из двух частей: из мигрантов из Европы и из выходцев с Закавказья и Ирана.

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