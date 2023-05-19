В Белгороде нашли погребения второго тысячелетия до нашей эры

Археологи нашли в Белгороде около 20 погребений второго тысячелетия до нашей эры
Археологи обнаружили порядка 20 погребений с артефактами второго тысячелетия до нашей эры на месте строительства микрорайона «Жемчужина» в Белгороде, сообщает ТАСС.
«Завершены раскопки выявленного объекта культурного наследия «Белгород-1, грунтовый могильник» в черте города Белгорода», — говорится в сообщении регионального Управления государственной охраны объектов культурного наследия.
Местными археологами изучено в общей сложности 20 захоронений.
Во всех погребениях в качестве погребального инвентаря выявлены глиняные горшки, также в них были медные серьги и проволочные медные браслеты.
Ранее археологи выяснили, откуда прибыли группы неандертальцев-мигрантов на Северный Кавказ. Ученые пришли к выводу, что кавказская популяция неандертальцев состояла как минимум из двух частей: из мигрантов из Европы и из выходцев с Закавказья и Ирана.