Астрономы описали объект в 60 тысяч раз жарче Солнца

Международная команда астрономов изучила и детально описала рентгеновское излучение квазара SMSS J114447.77-430859.3. Он считается самым ярким квазаром за последние 9 миллиардов лет космической истории.

© NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva

Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, а коротко о нем рассказывается на сайте Королевского астрономического общества. Речь идет о квазаре, который сокращенно называется J1144. Поясним, что квазары - это класс астрономических объектов, являющихся одними из самых ярких в видимой Вселенной.

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Их можно описать как активные галактические ядра очень высокой степени светимости. Они "питаются" энергией, образованной в результате попадания газа в сверхмассивную черную дыру. Эти объекты испускают огромное количество электромагнитного излучения, наблюдаемого в радио-, инфракрасном, видимом, ультрафиолетовом и рентгеновском диапазонах.

В данном случае объектом исследования стал самый яркий за последние 9 миллиардов лет квазар. Впервые он был замечен в видимом диапазоне длин волн в 2022 году с помощью Южного обзора неба SkyMapper. Квазар J1144 находится в галактике, расположенной на расстоянии 9,6 миллиарда световых лет от Земли, между созвездиями Центавра и Гидры. Кстати, он находится намного ближе к Земле, чем другие квазары. Это дает астрономам возможность получить лучшее представление о черной дыре, питающей квазар и окружающую его среду.

В рамках нового исследования ученые для наблюдения использовали четыре космических обсерватории. При помощи установленных на их борту инструментов команда сумела измерить температуру рентгеновских лучей, испускаемых квазаром. Оказалось, что в среднем температура составляет около 349 миллионов градусов по Цельсию. Это более чем в 60 тысяч раз превышает температуру на поверхности Солнца. Команда подсчитала, что масса черной дыры в центре квазара примерно в 10 миллиардов раз превышает массу Солнца, причем она продолжает стремительно расти. По оценкам ученых, скорость роста массы черной дыры составляет порядка 100 масс нашего Солнца в год.