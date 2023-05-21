Смерть на Марсе: какие опасности грозят будущим колонистам

Ведущие страны мира активно развивают планы по будущим экспедициям на Марс, однако освоение красной планеты обещает стать гораздо более трудной задачей, чем полет на Луну. Журнал Popular Mechanics рассказал, каким опасностям подвергнутся будущие ученые и колонисты, которые решатся отправиться на Марс.

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Часть I: опасное путешествие

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Специалисты NASA полагают, что продолжительная изоляция и пребывание в замкнутом пространстве станут ключевыми угрозами человеческому здоровью во время долгих космических перелетов. Минимальное расстояние между нашей планетой и Марсом составляет 55,76 млн километров — это означает по меньшей мере полгода пути. Пассажирам кораблей придется поддерживать свое психическое здоровье ежедневной рутиной: физическими упражнениями, хозяйственными задачами и регулярными медицинскими проверками.

Кроме того, полет на Марс сулит от шести до девяти месяцев облучения космической радиацией, причем речь не только об экипаже, но и об электронной экипировке. Среднегодовая доза космической радиации на Земле составляет 0,33 милизиверта (мЗв); для сравнения, машина для компьютерной томографии выдает от 2 до 10 мЗв за одно сканирование. Аппарат Curiosity замерил радиацию на поверхности Марса и получил средний дневной показатель в 1,8 мЗв.

Из этого можно подсчитать, что полет на Марс грозит дозой радиации в объеме 330 мЗв. Для контекста, 1000 мзВ повышает риск развития смертельных раковых заболеваний на 5%, тогда как официальный предел для астронавтов NASA — 3%. Поэтому космическим кораблям понадобится мощная защита от радиации: например, в форме персональных защитных костюмов или сильных магнитных полей.

NASA

Часть II: приземление

Приземление на Марс — крайне непростая задача. Плотность атмосферы планеты в 100 раз превышает земную, пыль часто ухудшает видимость, ландшафт полон булыжников, кратеров и склонов. Космические агентства перепробовали множество способов доставки аппаратов: от защитной брони до парашютов, летающих лебедок и пружинящих коконов. Иными словами, человечеству предстоит тщательно подготовить место приземления будущих марсиан — иначе программа по колонизации может закончиться, даже не начавшись.

Часть III: выживание на Марсе

Солнечные вспышки делают и без того высокую фоновую радиацию Марса поистине смертоносной, поэтому первым марсианам, скорее всего, придется жить в подземных бункерах под несколькими метрами грунта. Системы раннего обнаружения солнечных штормов станут жизненно важными мерами безопасности. Резкий выброс радиации может привести к столь серьезному облучению, что человек погибнет за минуты, а постепенное накопление радиации от мелких штормов способно вызвать долгосрочные проблемы со здоровьем.

NASA

Прогнозы марсианской погоды потребуют развертки собственной сети спутников и постройки наземных станций, что приводит к следующему нюансу — температурам. Атмосфера Марса на 95% состоит из углекислого газа. Средняя температура на планете составляет -60 градусов Цельсия; летом она повышается где-то до +20, зимой понижается до -125.

Разница в температурах на планете создает огромные регионы низкого давления и полярные фронты, которые генерируют ежесезонные пылевые штормы. Причем марсианская пыль опасна не только из-за того, что она снижает видимость и забивается в механизмы. Исследовательские аппараты обнаружили присутствие токсичных перхлоратов: реактивных солей, которые используются для создания ракетного топлива. При попадании в человеческий организм вещество блокирует поступление йода в щитовидную железу.

Наконец, нельзя забывать, что ученые до сих пор не могут предсказать, какой именно эффект на людей окажет марсианская гравитация — она на 38% ниже, чем на Земле. Микрогравитация способна повлиять на форму мозга, мускулы, внутренние органы и отдельные клетки сердца. Помимо этого, эксперимент 2020 года показал, что изменения в гравитации могут оказать воздействие даже на генетическую структуру живых организмов.