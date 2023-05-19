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Whatsapp могут впервые оштрафовать на 4 млн рублей за неудаление запрещенной информации

Роскомнадзор составил протокол в отношении мессенджера WhatsApp (принадлежит запрещенной в РФ и признанной экстремистской корпорации Meta Platforms) по административной статье о неудалении запрещенной информации, компании грозит штраф на сумму до 4 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в 422-м Мировом судебном участке Москвы, куда поступили соответствующие материалы дела.

Whatsapp могут впервые оштрафовать на 4 млн рублей
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"В суд поступил протокол в отношении WhatsApp LLC по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством Российской Федерации)", - сказали в суде.

Дата заседания пока не назначена. По этой статье компания впервые привлекается к ответственности в РФ. По закону ей грозит до 4 млн штрафа.

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