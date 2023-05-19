Whatsapp могут впервые оштрафовать на 4 млн рублей

Роскомнадзор составил протокол в отношении мессенджера WhatsApp (принадлежит запрещенной в РФ и признанной экстремистской корпорации Meta Platforms) по административной статье о неудалении запрещенной информации, компании грозит штраф на сумму до 4 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в 422-м Мировом судебном участке Москвы, куда поступили соответствующие материалы дела.