Представлен RedmiBook 14

Бренд Redmi расширил линейку ноутбуков, анонсировав новую модель RedmiBook 14 (2023). По сравнению с предыдущей моделью лэптоп получил обновлённый дизайн с алюминиевым корпусом.

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Особенности

RedmiBook 14 (2023) обладает 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2,8K (2880×1800 пикселей), частотой обновления 120 Гц и 100% охватом цветового пространства sRGB. Также стоит отметить поддержку Dolby Vision и сертификацию TÜV Rheinland и SGS.

В качестве аппаратной основе используется процессор Intel Core i5-12500H/i7-12700H 12-го поколения, графика Intel Iris Xe, 16 ГБ ОЗУ LPDDR5 5200 МТ/с и 512 ГБ на твердотельном накопителе PCIe 4.0. Также имеется два слота для жёстких дисков M.2 с возможностью расширения до 3 ТБ. За охлаждение лэптопа отвечает система с двумя кулерами и двумя 8-мм тепловыми трубками. Ёмкость аккумулятора составляет 56 Втч.

Кроме того, RedmiBook 14 (2023) получил камеру с разрешением 1080P, два динамика с Dolby Atmos, четыре микрофона с функцией ИИ-шумоподавления, адаптер питания GaN мощностью 100 Вт, два порта USB 3.2 Gen 1, USB 2.0 Type-A, HDMI 2.1, Thunderbolt 4, 3,5-мм аудиоразъём, а также поддержку голосового помощника XiaoAI. Поддерживаются Wi-Fi 6 и NFC. Толщина компьютера составляет 15,9 мм, вес – 1,37 кг.

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