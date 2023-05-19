Земле на 1000 лет "гарантировали" безопасность от астероидов

Международная команда астрономов завершила самое масштабное в истории исследование крупных астероидов, которые расположены относительно близко к нашей планете. Ученые проанализировали траекторию и скорость движения небесных тел и оценили вероятность их столкновения с Землей в обозримом будущем.

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Исследование команды астрономов принято для публикации в журнале The Astronomical Journal и размещено на сайте препринтов arXiv. Коротко о работе рассказывает Space.com. Для анализа команда взяла данные о приближающихся к Земле астероидах шириной не менее одного километра. Такие объекты считаются наиболее опасными для жизни на Земле, хотя и удары по нашей планете астероидов меньшего размера, конечно, несут немалую угрозу. Команда изучила орбиты известных астероидов, включенных в каталог Центра изучения малых планет в Смитсоновской астрофизической обсерватории (SAO).

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"Наше внимание было сосредоточено на объектах размером более одного километра, - сказал соавтор исследования Давид Фарноккиа, астрофизик из Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии. - Мы попытались ранжировать их с точки зрения связанного с ними риска столкновения в течение 1000 лет, что является более длительным периодом времени, чем мы обычно анализируем".

Ученые пришли к выводу о том, что ни один из изученных объектов не представляет для нас серьезной угрозы в течение следующего столетия. Однако за пределами этих временных рамок предсказать орбиты становится труднее. На движение небесных тел влияет множество факторов, и не все из них сейчас можно принять в расчет. Например, всего лишь небольшая разница в количестве тепла, которое астероид получает от Солнца, или неожиданный гравитационный "толчок" со стороны Юпитера могут существенно изменить траекторию движения астероида.

Поэтому в рамках масштабного исследования астрономы провели серию компьютерных симуляций, что позволило им нанести на карту максимально возможное на данный момент количество потенциальных орбитальных траекторий с учетом различных неопределенных факторов. Базой для моделирования, конечно, стали уже установленные данные о текущих позициях на орбите и скоростях астероидов.

Всего было определено 28 кандидатов на "ненулевую вероятность" столкновения с Землей. Это означает, что они приблизятся к Земле на расстояние, меньшее, чем расстояние от Земли до Луны. Однако астрономы заверили, что ни один из этих объектов не столкнется с нашей планетой в ближайшую тысячу лет. Тем не менее, команда призывает обратить на внимание на потенциально опасные объекты.