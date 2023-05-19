Земле на 1000 лет "гарантировали" безопасность от астероидов
Международная команда астрономов завершила самое масштабное в истории исследование крупных астероидов, которые расположены относительно близко к нашей планете. Ученые проанализировали траекторию и скорость движения небесных тел и оценили вероятность их столкновения с Землей в обозримом будущем.
Исследование команды астрономов принято для публикации в журнале The Astronomical Journal и размещено на сайте препринтов arXiv. Коротко о работе рассказывает Space.com. Для анализа команда взяла данные о приближающихся к Земле астероидах шириной не менее одного километра. Такие объекты считаются наиболее опасными для жизни на Земле, хотя и удары по нашей планете астероидов меньшего размера, конечно, несут немалую угрозу. Команда изучила орбиты известных астероидов, включенных в каталог Центра изучения малых планет в Смитсоновской астрофизической обсерватории (SAO).
"Наше внимание было сосредоточено на объектах размером более одного километра, - сказал соавтор исследования Давид Фарноккиа, астрофизик из Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии. - Мы попытались ранжировать их с точки зрения связанного с ними риска столкновения в течение 1000 лет, что является более длительным периодом времени, чем мы обычно анализируем".
Ученые пришли к выводу о том, что ни один из изученных объектов не представляет для нас серьезной угрозы в течение следующего столетия. Однако за пределами этих временных рамок предсказать орбиты становится труднее. На движение небесных тел влияет множество факторов, и не все из них сейчас можно принять в расчет. Например, всего лишь небольшая разница в количестве тепла, которое астероид получает от Солнца, или неожиданный гравитационный "толчок" со стороны Юпитера могут существенно изменить траекторию движения астероида.
Поэтому в рамках масштабного исследования астрономы провели серию компьютерных симуляций, что позволило им нанести на карту максимально возможное на данный момент количество потенциальных орбитальных траекторий с учетом различных неопределенных факторов. Базой для моделирования, конечно, стали уже установленные данные о текущих позициях на орбите и скоростях астероидов.
Всего было определено 28 кандидатов на "ненулевую вероятность" столкновения с Землей. Это означает, что они приблизятся к Земле на расстояние, меньшее, чем расстояние от Земли до Луны. Однако астрономы заверили, что ни один из этих объектов не столкнется с нашей планетой в ближайшую тысячу лет. Тем не менее, команда призывает обратить на внимание на потенциально опасные объекты.
Самым опасным из них признан астероид 7482. Ученые считают, что он проведет значительное количество времени рядом с Землей в течение следующего тысячелетия. Это не означает, что он обязательно столкнется с нашей планетой, но вероятность столкновения по истечении тысячи лет велика. Исследователи также выделили астероид 143651, опасный тем, что его орбита очень хаотична - на данный момент невозможно предсказать его точное положение даже на несколько десятилетий вперед.